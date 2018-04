Fórmula 1 Talento holandês sonha bater ‘protegido’ da McLaren Por

Nas disciplinas de acesso à Fórmula 1, sobretudo no último ‘degrau’ – a F2 – ser o melhor é essencial para poder aspirar à disciplina máxima do automobilismo. É nisso que está focado Nick De Vries.

O jovem holandês fez saber que só pode pensar na F1 se conseguir bater Lando Norris, piloto de desenvolvimento da McLaren e considerado como o mais recente talento britânico das pistas.

De Vries não teve a carreira meteórica de Norris, nem é campeão europeu de F3 em título como o inglês, mas o piloto dos países baixos tem a vantagem de já estar na sua segunda época de Fórmula 2. Será que isso é suficiente.

Para já Nick de Vries sabe que tem de ser bem melhor do que em 2017 com a equipa Rapax, quando terminou o campeonato na sétima posição. O holandês, que também tem uma ligação com a McLaren, cita o CEO da equipa de Woking para lembrar porque tem de bater Lando Norris.

“Zak Brown explicou-me claramente, preto no branco, que tenho o meu destino nas minhas mãos. Lando está melhor colocado, já que tem boas relações com ele. O seu pai leva dinheiro para que Zak fique com Lando. Mas se eu der conta do recado esta época estarei na F1 em 2019”, afirmou De Vries citado pelo jornal The Express.

Obviamente que palavras valem o que valem, e o jovem holandês tem de provar em pista que pode lutar pelo título de Fórmula 2 com o seu rival esta temporada, a começar já na primeira prova do ano, a disputar no próximo fim de semana no Bahrain, onde o De Vries estará aos comandos de um monolugar da Prema e o britânico defenderá as cores da Carlin.