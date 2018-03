Motores Taça Yamaha YXZ 1000R arranca no fim de semana Por

A Baja TT do Pinhal, primeira prova do Campeonato Nacional de Todo-o-Terreno 2018, que se disputa no próximo fim de semana, marca também o arranque da Taça Yamaha YXZ 1000R.

Num percurso desenhado pelos concelhos de Oleiros, Proença-a-Nova e Sertã os SSV da marca dos três diapasões vão iniciar mais uma temporada que se prevê disputada, sendo que a Yamaha Motor Portugal (YMEpremeia todos os participantes na forma de vales de gasolina, bem como com a entrega de equipamento oficial da competição. No final da temporada serão ainda concedidos prémios especiais aos melhores classificados em ambas as classes (Stock e Open).

“Na classe Stock são permitidas pequenas alterações ao veículo de origem. Pretende-se criar a possibilidade de proprietários de veículos Stock participarem em provas acedendo apenas às alterações obrigadas pela federação no que respeita a segurança. Este ano na classe Open, e de acordo com o estipulado pela federação, os pilotos já poderão incluir a colocação do acessório kit Turbo oficial e genuíno da Yamaha, o que permitirá um incremento de potência de cerca de 60 por centro”, explica Luis Pinto Figueiredo, manager da YME.

A Taça YXZ 1000R vai decorrer em paralelo com as sete provas do campeonato nacional de TT e é destinada a todos os pilotos com licença desportiva nacional ou internacional, ou estrangeira, válida para a disciplina de todo o terreno, para a época desportiva de 2018, emitida ou autorizada pela FMP e que alinhem com um veículo da marca YAMAHA, modelo YXZ 1000R em qualquer uma das suas versões, e que tenha sido adquirido na rede de concessionários autorizados YAMAHA em Portugal. De momento a Taça YXZ 1000R conta já com 11 pilotos inscritos.

Em 2017 esta competição monomarca teve Ricardo Carvalho como campeão na classe Open e entre os concorrentes Stock Fernando Pinheiro foi o grande vencedor.