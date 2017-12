Desporto Swansea anuncia Carlos Carvalhal Por

Carlos Carvalhal foi confirmado há minutos como o novo treinador do Swansea, da Premier League.

Através das redes sociais, o clube inglês revelou que “o antigo técnico de Besiktas, Sporting Lisboa e Sheffield Wednesday” assinou contrato válido até ao final da presente temporada, “com mais uma de opção”.

Carvalhal vai orientar o Swansea pela primeira vez já este sábado.

O treinador português, de 52 anos, vai substituir no cargo Paul Clement.

“Podemos encarar a segunda metade da época com renovado otimisto”, salientou o Swansea: “A era de Carlos no Sheffield Wednesday, que incluiu duas presenças consecutivas no playoff [de promoção à Premier League], comprovou o grande carácter e personalidade” de Carvalhal.

