Suspensão de medicamentos com paracetamol de libertação prolongada

A Autoridade do Medicamento decidiu suspender medicamentos com paracetamol de libertação prolongada. O Infarmed considera, levando em conta indicações da Agência Europeia do Medicamento, que os riscos são maiores que os benefícios para a saúde das pessoas.

A Agência Europeia do Medicamento (EMA) revelou que a relação benefício-risco “deixou de ser favorável” no que toca aos medicamentos com paracetamol de libertação prolongada.

Por isso, foi retirada a autorização para a sua introdução no mercado.

O Infarmed ressalva, de resto, que a suspensão é válida para os medicamentos com paracetamol de libertação prolongada e não para os outros.

Segundo a Autoridade do Medicamento, o paracetamol de libertação prolongada apresenta “toxicidade hepática, após ingestão de doses elevadas, que pode ser fatal se não for adequadamente tratada”.

Os medicamentos suspensos são: Panadol Prolong 665 mg, Diliband Retard 75 mg + 650 mg, Tramadol+Paracetamol KrKa 75mg + 650mg e Tramadol+Paracetamol Verum Pharma LP 75mg + 650 mg.

O paracetamol é, segundo o Infarmed “um dos compostos mais frequentemente utilizados a nível mundial, sendo o medicamento antipirético e analgésico mais utilizado desde 1955”.

