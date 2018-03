Surto de sarampo: Sobem para 53 os casos confirmados

Citando os novos resultados apresentados pelos laboratórios do Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge, a autoridade de saúde comprovou a existência de 53 casos de sarampo, todos em adultos.

A maioria dos 145 casos reportados tem ligação ao Hospital de Santo António, no Porto, adiantou ainda a DGS.

Desses 145 casos, 53 foram confirmados e 51 deram resultado negativo, com restantes 41 a aguardarem “resultado laboratorial”.

A atualização do boletim epidemiológico permite afastar de vez o rumor de haver um bebé, de 1 ano, infetado com sarampo, uma vez que a DGS precisou que todos os casos referem-se a “adultos”.

Dos 53 casos confirmados, cinco estão internados em hospitais, todos em “situação clínica estável”.

O vírus do sarampo é transmitido por contacto direto com as gotículas infecciosas ou por propagação no ar quando a pessoa infetada tosse ou espirra.