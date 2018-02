Nas Notícias Surto de legionella terminado, declara DGS Por

A Direção-Geral de Saúde (DGS) declarou este sábado o fim do surto de legionella no Hospital CUF Descobertas, em Lisboa. Das 15 pessoas infetadas, duas continuam internadas nos cuidados intensivos.

O surto de legionella foi detetado no final do mês de janeiro, quando foram diagnosticadas duas infeções na unidade privada de saúde, em Lisboa.

Este sábado, através de uma nota, a DGS deu conta que este está terminado, mas informa que as autoridades continuam atentas à situação.

“De acordo com a literatura científica, o período de incubação é de dois a 10 dias na maioria dos doentes, não estando descritos casos que ultrapassem os 20 dias. Assim, com a informação disponível, considera-se que este surto está terminado, uma vez que todos os casos diagnosticados, independentemente da data de início de sintomas ou de diagnóstico, tiveram contacto com o hospital e contraíram a infeção antes do tratamento da fonte de transmissão (28 de janeiro)”, pode ler-se.

Do total de 15 casos diagnosticados durante este surto, 12 já tiveram alta clínica enquanto dois continuam internados. Um doente não precisou de internamento.

As infeções começaram a 27 de janeiro, no Hospital CUF Descobertas, em Lisboa, tendo a investigação revelado que a fonte de infeção estaria na canalização do hospital, provavelmente em chuveiros.

Recorde-se que, em dois meses, este foi o segundo surto de legionella em Portugal. O primeiro, ocorrido em novembro de 2017, no Hospital São Francisco Xavier, provocou 59 infetados e cinco mortos.

0 PARTILHAS Partilhar Tweetar