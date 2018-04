Justiça Supernanny: SIC demorou dois anos a “ponderar” exibição Por

Os responsáveis da SIC demoraram dois anos “a ponderar” eventuais problemas com o formato de Supernanny, revelou Luís Miguel Proença, na quarta sessão do julgamento, a decorrer no Tribunal Judicial de Oeiras.

Luís Miguel Proença, que integra a direção de programas da estação de Carnaxide, garantiu que a opção pela exibição de Supernany em Portugal foi tomada com base no sucesso que o formato registou no Reino Unido e em Espanha.

“Tivemos em preocupação a aceitação do programa no Reino Unido e em Espanha, por exemplo”, salientou.

Dada a proximidade cultural de britânicos e espanhóis com os portugueses, a SIC concluiu que, se Supernanny tinha sido bem aceite por lá, também o seria em território nacional.

“Em Portugal, emitimos dois episódios, em Espanha foram emitidas várias séries”, sustentou.

Depois de insistir que a estação não esteve envolvida na produção da versão nacional do programa, tendo assegurado apenas a edição dos episódios, o diretor da SIC fez questão de garantir que houve uma preocupação com a eventual sobreexposição das crianças protagonistas.

“Tentámos menorizar do ponto de vista da captação de imagens aquilo que pudesse ser tido como exploração gratuita”, salientou Luís Miguel Proença.

O julgamento decorre da ação especial de tutela da personalidade interposta, em janeiro, pelo Ministério Público.

A SIC cancelou o programa após a exibição do segundo episódio, devido à polémica que já se tinha instalado.

0 PARTILHAS Partilhar Tweetar