Supernanny: Duas famílias revogaram direitos de imagem das crianças

O Tribunal de Oeiras deu hoje início ao julgamento do programa Supernanny, da SIC. Nesta primeira audiência, duas famílias revogaram os direitos de imagem das crianças que protagonizaram os episódios.

Uma das revogações ao contrato assinado com a produção partiu do pai de Margarida, a menina do primeiro episódio de Supernanny.

No entanto, a família Mateus, responsável pela participação de Margarida, não revogou o consentimento.

A família Frade, protagonista do segundo episódio, também não pediu a revogação do contrato, adiantou o Observador.

Assim, uma das famílias que pediu a revogação do contrato terá sido a protagonista de um episódio que não chegou a ser exibido.

Face à polémica levantada por Supernanny, envolvendo comissões de proteção de menores e especialistas em psicologia e pediatria, a SIC acabou por cancelar a exibição do programa, após ter transmitido dois episódios.

Uma decisão que teve também em conta em requerimento, apresentado pelo Ministério Público, para que fossem retiradas todas as imagens das crianças exibidas no primeiro e segundo episódios.

Na sequência desse requerimento, o Tribunal de Oeiras mandou a SIC aplicar “filtros de imagem e de voz” que salvaguardassem a identidade das crianças, levando a estação de Carnaxide a suspender a emissão de Supernanny, a 26 de janeiro.

