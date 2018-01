Superbikes regressam ao Autódromo do Algarve já este mês

O Autódromo Internacional do Algarve tem servido de ‘palco’ à ronda portuguesa do Campeonato do Mundo de Superbikes, mas este mês a competição está de regresso à pista de Portimão, não para competir para para sessões de testes de pré-temporada. Será uma oportunidade para os entusiastas verem de perto em ação os protagonistas, nomeadamente o Campeão do Mundo Jonathan Rea e a sua equipa, a Kawasaki.

Nos dias 28 e 29 de janeiro estarão no AIA não apenas Rea, Tom Sikes e as Kawasaki verdes da equipa oficial, mas também os pilotos e as formações oficiais da Ducati, Yamaha, Honda, Apilia e BMW.

Em ação no Autódromo do Algarve estarão não apenas os pilotos do ‘Mundial’ de Superbikes já conhecidos, mas também alguns estreantes, como Lucas Mathias, campeão de Supersport na época passada, e alguns regressos, como Loris Baz e Mike Di Meglio, um ex-piloto de MotoGP e um Campeão do Mundo de Resistência.

Motivos não faltam para os fãs se deslocarem ao traçado situado nas proximidades de Mexilhoeira Grande, sendo que é permitido o acesso do público ao ‘paddock’ mediante a aquisição de um bilhete de cinco euros. Isto para ganhar ainda mais vontade para quando chegar a prova propriamente dita, agendada para 14, 15 e 16 de setembro.