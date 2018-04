Desporto Sumaríssimo a Soares deu repreensão Por

O processo instaurado ao avançado do FC Porto resultou em punição, mas apenas uma repreensão, pelo que Soares poderá alinhar frente ao Benfica, na ronda que pode ser decisiva, nas contas do título.

Segundo avança o jornal Record, a Comissão de Instrutores avaliou as imagens televisivas – relativas a um lance em que Soares toca na cara de Yebda, no encontro entre FC Porto e Belenenses – e não castigou o jogador com qualquer jogo.

Assim, Sérgio Conceição poderá recorrer ao ponta de lança, na partida diante do Benfica, no Estádio da Luz, na próxima jornada.

O avançado corria o risco de ser castigado, caso aquela comissão entendesse que teria havido uma agressão que não tinha sido julgada pelo árbitro.