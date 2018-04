Motores Substituto de Tiago Monteiro animado com oportunidade em Marraquexe Por

Na carreira de um piloto quando se tem a primeira oportunidade de estreia num campeonato do Mundo deve-se aproveitá-la. É nisso que pensa Benjamin Lessennes, o substituto de Tiago Monteiro na primeira prova da Taça do Mundo de Carros de Turismo (WTCR).

Campeão do TCR Benelux em título, o piloto belga vai tripular o Honda Cibic Type R da Boutsen Ginion Racing que inicialmente se destinava ao português, embora o # 18 de Tiago dê lugar ao # 63 de Benjamin.

Lessennes está muito entusiasmado por se estrear no WTCR em Marrocos: “Não tenho muito a esperar. Apenas quero fazer um bom trabalho. Aos 18 anos sou o piloto mais jovem do pelotão, por isso tenho muito a aprender com Tiago e com Tom (Coronel)”.

Tendo competido nos dois últimos anos com um Civic FK2 na Bélgica, o jovem piloto belga vai tripular agora o modelo da nova geração (FK8) construído pela JAS Motorsport, mas vai competir pela mesma equipa pela qual obteve seis vitórias no TCR Benelux. “O novo Civic parece um pouco mais comprido, por encontrei um carro que é mais estável que o do ano passado, por isso acho que em algumas pistas vai ser mais rápido”, considerou.

Três anos mais novo que Yann Ehrlacher, Benjamin Lessenes é também o mais jovem piloto do pelotão do WTCR, embora não vá estabelecer um novo recorde de juventude, que foi alcançado por Pepe Oriola, que obteve a sua primeira vitória no WTCC em Marraquexe há cinco anos, então com 18 anos e nove meses de idade.