Subsídio de desemprego na prostituição a votos na JSD

O Congresso da Juventude Social Democrata (JSD) vai debater, de hoje até domingo, um total de 72 moções setoriais. Entre as propostas, há uma que defende o subsídio de desemprego na prostituição.

Algumas das moções são genericamente consensuais. Numa juventude partidária, é normal que se proponha a antecipação do direito de voto para os 16 anos, ou a abertura de um equipamento público específico: neste Congresso da JSD, é reclamada uma escola secundária em Freixo de Espada à Cinta.

De entre as 72 moções que vão ser debatidas pelos ‘laranjinhas’, uma está desde já a causar polémica: é sugerida uma ajuda pública no desemprego na prostituição.

A ideia foi apresentada pela JSD do Alto Minho.

No texto, é avançada a criação de “mecanismos que protejam socialmente os profissionais do sexo, garantindo que todos têm acesso à saúde, ajuda no desemprego e sistema de pensões”.