O antigo primeiro-ministro elogiou a coragem dos estudantes que convidaram o primeiro-ministro que abriu as portas à troika para abordar a saída da crise na Europa. Na conferência ‘O Projeto Europeu Depois da Crise’, o ex-chefe de Governo criticou a austeridade e as políticas europeias, um “ajuste de contas, para acabar com o modelo social”. E proferiu uma frase que não reúne consensos: “Em todo o mundo, a subida dos impostos mostrou-se menos agressiva para a economia do que a redução da dívida pública”.