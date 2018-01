Nas Notícias Subcomissário que agrediu adepto do Benfica afastado da Esquadra de Guimarães Por

Filipe Silva, subcomissário da PSP, que foi filmado a agredir um adepto do Benfica à frente dos filhos menores, por altura de um jogo das águias no Minho, foi afastado da Esquadra de Investigação Criminal de Guimarães por ordem do novo comandante da PSP de Braga, o superintendente Pedro Teles.

Filipe Silva, recorde-se, chegou a estar suspenso de funções após as agressões, que se tornaram mediáticas, quando foi filmado a dar bastonadas a um adepto do Benfica junto do seu pai e dos seus filhos menores, no dia 17 de maio de 2015.

Na altura, o subcomissário foi afastado do cargo por Anabela Rodrigues, antiga ministra da Administração Interna, tendo reassumido funções após a suspensão.

Acusado pelo Ministério Público, de acordo com o Correio da Manhã (CM), “da suspeita de dois crimes de ofensa à integridade física qualificada, dois crimes de falsificação de documento, e dois crimes de denegação de justiça e prevaricação”, Filipe Silva acabaria por retomar as suas funções dentro da estrutura policial.

Agora, com várias mudanças dentro da organização da PSP, segundo o CM, o novo comandante da PSP de Braga fez várias nomeações para alguns cargos, tendo optado por afastar Filipe Silva, que é rendido no cargo de topo na Esquerda de Investigação Criminal de Guimarães por Luís Maia.

