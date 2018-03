Fórmula 1 Stoffel Vandoorne admite pressão no seio da McLaren Por

Embora tenha integrado o top dez dos primeiros treinos livres do Grande Prémio da Austrália, a McLaren continua a ter de provar que evoluiu para este ano juntamente com o motor da Renault.

Os ensaios de pré-temporada em Barcelona am alguns problemas de fiabilidade, Fernando Alonso demorou a ir para a pista nos treinos de sexta-feira em Melbourne e por isso a equipa de Woking ainda tem de provar os progressos em pista e demonstrá-lo com resultados.

Conseguida uma maior competitividade e uma aproximação às equipas da frente, não se espera que seja apenas Alonso a conseguir resultados. A pressão também é colocada sobre Stoffel Vandoorne. O belga admite que as expetativas são altas, pois a McLaren tem ‘pergaminhos’ a defender e um historial de alta qualidade em tudo o que faz.

Fernando Alonso diz que os resultados têm de ser este ano bem mais altas e que o começo do ano pode ser difícil. Vandoorne concorda com o espanhol, como fez questão de frisar à televisão belga RTBF: “Vai haver pressão mas é o normal. Agora com o motor Renault temos uma boa referência para nos compararmos com a Renault e a Red Bull. É bom para uma equipa ter um pouco mais de pressão agora para produzir um carro que possa ganhar”.