Motores Stéphane Lefevbre e Citroën estreiam C3 R5 apontando ao título WRC2 Por

A Citroën revelou finalmente o CR5 com o qual pretende chegar ao título WRC2, que vai estrear no campeonato no Rali da Córsega com Stéphane Lefebvre.

O carro, que o piloto francês impôs no Rali do Touquet, parece ter os argumentos necessários para atingir os objetivos, por desenvolvido ao longo de vários meses por uma equipa liderada por Olivier Maroselli e tem a possibilidade de evoluir cinco vezes, ao abrigo dos regulamentos técnicos do WRC2 – recorrendo a ‘tokens’ durante os dois primeiros anos do modelos, dois deles por razões de segurança e fiabilidade, havendo depois mais cinco nos dois anos seguintes.

Esta participação de Lefebvre será certamente seguida atentamente por José Pedro Fontes, que brevemente irá também dispor de um exemplar para o Campeonato de Portugal, sendo que a estreia ocorrerá nos pisos de asfalto na Córsega, mas também foi desenvolvido na terra ao longo dos 6000 km de testes de desenvolvimento.

“Pedimos a Stephane Lefebvre que ganhe o campeonato, de modo a demonstrar o potencial do carro, tanto em termos de performance como de fiabilidade, numa boa variedade de terrenos e num quadro bastante concorrencial”, afirma Pierre Budar.

O diretor da Citroën Racing está convencido que Lefebvre tem todos os argumentos para ser bem sucedido: “Tem duas características inegáveis, a começar pelo facto de ter feito uma boa parte do desenvolvimento. Conhece bem o carro e aparece nas provas rodado, beneficiando dos testes de preparação. Além disso tem a experiência da prova que na sua maioria já disputou no ano passado ao volante de um WRC”.

A Citroën também sabe que o C3 R5 enfrentará uma forte concorrência, nomeadamente dos Hyundai i20 R5, Ford Fiesta R5, Peugeot 208 R5 e Skoda Fabia R5, como irá suceder posteriormente nos vários campeonatos nacionais, incluindo o português.