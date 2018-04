Economia Startup portuguesa comprada por multinacional norte-americana Por

A ShiftForward, startup portuguesa que desenvolve soluções tecnológicas de gestão de dados, acaba de ser adquirida pela Velocidi, empresa americana de marketing digital.

Os 10 colaboradores da companhia com sede no Porto, que a partir deste momento passa a designar-se de Velocidi, vão permanecer nos escritórios da cidade invicta e será recrutada mais uma dezena de pessoas para as áreas de engenharia, marketing e produto.

“Este passo constitui um motivo de grande orgulho para a nossa equipa e vem mostrar que o trabalho de vários anos que passámos a construir software de alta qualidade ao serviço do marketing digital está a ser reconhecido”, refere Paulo Cunha, ex-CEO da ShiftForward que agora assume o cargo de Chief Product Officer da Velocidi.

“Ao integrarmos a equipa da Velocidi vamos não só ser capazes de enriquecer os nossos produtos e serviços, de modo a torná-la na primeira plataforma de dados no mercado que agrega dados de consumidores e de publicidade digital, como continuar a reter talento português e a manter a nossa estrutura na cidade do Porto e o nosso espírito dinâmico de startup”, acrescenta o mesmo responsável.

“É muito raro encontrar um parceiro que nos pode trazer tecnologia de ponta e talento profundo, mas também diferenciação de mercado, expansão e novas oportunidades verticais e a ShiftForward faz exatamente isso”, afirma David Dunne, fundador e CEO da Velocidi.

“Os timings desta fusão não podiam ser melhores. Os gestores de negócio e os marketeers têm acesso a volumes de dados sem precedentes e juntos preparamos esses dados para que sejam tomadas as melhores decisões de marketing”, acrescenta.

Fundada no Porto em 2011, a ShiftForward nasceu como uma consultora especializada em pesquisa e desenvolvimento de tecnologia de anúncios, focada em clientes de países como França, Alemanha e Reino Unido. No final de 2014, a startup fechou uma ronda de investimentos liderada pela Portugal Ventures, juntamente com os Business Angels, Florian Heinemann e Brian Fitzpatrick.

Em 2016, a empresa lançou o ShiftForward Private DMP, a primeira plataforma de gestão de dados que permite aos profissionais de marketing reunir, analisar e ativar os dados dos consumidores em públicos-alvo e usá-los de forma segura para publicidade, uma área de negócio que se revelou fundamental para o crescimento da empresa bem como pelo interesse da Velocidi.