Desporto Standard Liège de Sá Pinto empata e sobe ao terceiro lugar do campeonato belga

O Standard Liège, do treinador português Ricardo Sá Pinto, subiu hoje ao terceiro lugar do campeonato belga de futebol, depois de empatar 4-4 com o Club Brugge, em encontro referente à quinta jornada da fase final da competição.

A jogar em casa do líder destacado do campeonato, a equipa comandada por Ricardo Sá Pinto conseguiu por duas vezes inverter uma situação de desvantagem, marcando apenas aos 90+4 minutos o golo do empate final.

O Standard Liège segue assim na terceira posição, com 32 pontos, enquanto o Club Brugge lidera com 41 pontos, mais sete do que o segundo classificado, o Anderlecht.

