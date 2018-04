Banca Standard Bank prevê dólar a valer cerca de 60 meticais durante este ano Por

O departamento de estudos económicos do Standard Bank considerou hoje que a atividade económica abaixo do potencial e a baixa procura por importações contribuíram para que o valor do dólar se mantenha em torno dos 60 meticais este ano.

“A atividade económica diminuída e a baixa procura por importações contribuíram para que a pressão para a subida do metical se tenha invertido desde o princípio do ano, com o dólar a valer agora 60 meticais, uma mudança face aos 63 a que já esteve, depois de ter fechado 2017 nos 59 e de no final de 2016 ter estado nos 71,2 meticais por dólar”, escrevem os analistas do Standard Bank.

No mais recente relatório sobre os mercados financeiros africanos, a que a Lusa teve acesso, os analistas vincam que “a perspetiva central da previsão é que o dólar ande pelos 60 meticais durante o resto do ano”.

Para o Standard Bank, uma aceleração significativa do crescimento económico só acontecerá “durante a próxima vaga de investimentos diretos estrangeiros no setor do petróleo e do gás”.

As mais recentes projeções do Fundo Monetário Internacional (FMI), divulgadas esta semana durante os Encontros da Primavera, apontam para um crescimento real de 3 por cento este ano, baixando para 2,5 por cento em 2019 e registando uma forte aceleração para 9,9 por cento em 2023, ano em que se espera que as exportações de gás da Bacia do Rovuma comecem.

Os economistas do FMI estimam ainda que a dívida pública de Moçambique continue a subir até 2022, ano em que representará 130,3 por cento do PIB do país, para depois descer para 112,5 por cento no ano seguinte; para este ano, a previsão aponta para 110,1 por cento do PIB, subindo para 116,6 por cento em 2019 e 122,1 por cento em 2020.

“Acreditamos que a decisão final de investimento da Anadarko, esperada para o próximo ano, tem o potencial para melhorar o sentimento económico e acelerar o crescimento do PIB antes do início das exportações de gás natural se houver ações políticas para lidar com as muitas vulnerabilidades orçamentais”, escrevem os analistas.

“Os avanços nas reformas tornam mais fácil fazer negócios em Moçambique e podem ter também um impacto no crescimento económico”, acrescenta o Standard Bank, notando que, “em qualquer caso, parece claro que um efeito positivo dos investimentos no gás natural só pode ser realizado se houver uma estratégia clara para melhorar o ambiente empresarial nacional”.