Sportinguista Douglas acusa doping em controlo

O central Douglas, que faz parte dos quadros do Sporting, teve um controlo positivo de doping, em abril do ano passado, segundo se sabe agora. O jogador explicou a situação que encara com “enorme mágoa”.

“É com enorme mágoa que informo que, num controlo anti-doping realizado em finais de abril do ano passado, acusei positivo. Em consciência, não tomei nenhuma substância dopante com o objetivo de melhorar artificialmente o meu rendimento desportivo. Aliás, a última vez que fui convocado foi a 28 de janeiro de 2017”, explica o jogador brasileiro.

Douglas explica que desconhecia o impacto de um medicamento que tomou.

“Não tinha conhecimento de que o remédio que ingeri – um diurético -continha uma substância proibida. Fi-lo, ingenuamente, sem consultar ou informar o departamento médico do clube.”

O central fez ainda um pedido de desculpa.

“Quero pedir desculpa ao Sporting Clube de Portugal, aos meus companheiros, à equipa técnica, à equipa médica, à diretoria e a todos os adeptos, por ter involuntariamente cometido este erro”.

Na mensagem que partilhou nas redes sociais, o defesa reforça o seu arrependimento.

“Nunca foi minha intenção, repito, adulterar a verdade desportiva. Assumo o meu erro e por ele peço as mais sinceras desculpas.”

0 PARTILHAS Partilhar Tweetar