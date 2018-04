Sporting visita o Atlético de Madrid em busca do primeiro triunfo em Espanha

Este será o 16.º encontro dos ‘leões’ em Espanha e o melhor que conseguiram foram três empates, face ao Sevilha (1-1, em 1983/84), à Real Sociedad (0-0, em 1988/89) e aos ‘colchoneros’ (0-0, em 2009/10).

Praticamente arredado da luta pelo título nacional, o Sporting tenta uma boa campanha na Liga Europa, tendo agora pela frente o adversário de maior valor até agora, depois de ter afastado o Astana e o Viktoria Plzen.

Tal como o Sporting, o Atlético de Madrid também foi ‘despromovido’ da Liga dos Campeões e já afastou o Copenhaga e o Lokomotiv Moscovo.

O treinador do Sporting, Jorge Jesus, já deverá poder contar com o médio William Carvalho e com o avançado Doumbia, recuperados de lesão, enquanto o técnico dos ‘colchoneros’, Diego Simeone, está desfalcado dos laterais Vrsaljko e Filipe Luís.