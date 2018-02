Sporting vence Tondela com golo no último suspiro

O Sporting levou de vencido o Tondela, por 2-1, com um golo da vitória a ser apontado aos 97 minutos. Coates foi o herói verde e branco.

A entrada titubeante do leão permitiu que os comandados de Pepa chegassem à vantagem pouco depois dos 10 minutos de jogo, com Miguel Cardoso a dar o melhor seguimento a um passe de Tomané.

A resposta do Sporting não se fez esperar e – quem mais – Bas Dost restabeleceu a igualdade ainda antes da meia hora do encontro. O holandês apontou o seu vigésimo golo no campeonato.