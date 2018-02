Desporto Sporting vence nos descontos mas perde Gelson Por

O Sporting recebeu e venceu o Moreirense por uma bola a zero, nesta segunda-feira, com o golo da vitória a chegar já em período de descontos, quando já pairava no ar a ideia de que o encontro podia terminar sem golos. Gelson Martins marcou mas foi expulso, depois de ter tirado a camisola nos festejos e ter visto uma segunda cartolina amarela. Assim, falhará a visita ao Dragão na próxima ronda.

Em Alvalade, diante do Moreirense, os leões acabaram com nove jogadores, uma vez que Petrovic foi expulso por duplo amarelo na segunda parte, quando o relógio marcava os 61 minutos.

Antes, aos 53 minutos, os vimaranenses até viram um golo ser anulado, pois a equipa de arbitragem entendeu existir uma irregularidade de Bilel, que recebeu em profundidade de Tozé e disparou para golo mas tocou a bola com a mão.

Com uma verdadeira ‘revolução’, sobretudo na defesa, Jesus procurava não perder terreno na luta pelo título para os rivais FC Porto e Benfica, que já tinham vencido nesta ronda.

Gelson expulso falha Dragão

E foi já nos descontos que Gelson Martins disparou para o fundo das redes do Moreirense, contando ainda com um desvio num defesa dos vimaranenses.

Gelson, que tinha visto minutos antes um amarelo por travar um adversário, tirou a camisola nos festejos e viu uma segunda cartolina, estando fora do próximo encontro.

A equipa do Sporting continua com os mesmos pontos do Benfica na vice-liderança da classificação, estando os rivais lisboetas a cinco pontos do líder FC Porto.

Quanto ao Moreirense continua no fundo da classificação.

