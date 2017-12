Desporto Sporting vai pagar ao Rio Ave por Rúben Ribeiro Por

Rúben Ribeiro já terá assinado pelo Sporting. A dias de ficar livre e estando alegadamente no radar do FC Porto, o médio aceitou a transferência para Alvalade de forma a permitir ao Rio Ave receber entre 400 a 500 mil euros.

O jogador de 30 anos poderia deixar Vila do Conde a custo zero a partir de janeiro, mas para se antecipar aos dragões o Sporting chegou a acordo com o Rio Ave.

Algumas fontes apontam para uma transferência a rondar os 400 mil euros, outras referem valores mais próximos dos 500 mil.

Rúben Ribeiro deve começar a trabalhar com o plantel orientado por Jorge Jesus já em janeiro.

O médio ofensivo, que pode atuar como criativo ou descaído para a ala esquerda, terá assinado por dois anos e meio.

0 PARTILHAS Partilhar Tweetar