Nas Redes Sporting TV reduz símbolo oficial do Benfica Por

A Sporting TV decidiu apresentar uma imagem, antes de um dérbi entre leões e águias, onde reduziu o símbolo oficial do clube da Luz em comparação com o do clube verde e branco.

Antes do duelo das respetivas equipas B, que o Benfica acabaria por vencer por 2-1, no terreno do leão, o canal oficial do emblema de Alvalade apresentou o símbolo do Benfica mais reduzido em comparação com o do Sporting.

A questão das estrelas também tem dado que falar nas redes sociais e fomos procurar perceber esta questão com as entidades oficiais.

Fonte da Liga de Clubes confirmou ao PT Jornal, no entanto, que “os canais que transmitem jogos não são obrigados a colocar as três estrelas no símbolo da equipa B do Benfica, pois essa prática só é usada na equipa principal”.

Cada estrela, recorde-se, representa dez campeonatos vencidos pelo Benfica.

Uma vez que se trata de uma equipa B, a Liga não obriga à utilização do símbolo do Benfica com as respetivas três estrelas, quando se trata de um jogo da formação B.

49 PARTILHAS Partilhar Tweetar