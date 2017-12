Desporto Sporting TV gozada por tirar FC Porto da liderança Por

A Sporting TV partilhou durante a sua emissão a classificação da Liga portuguesa e colocou o Sporting em primeiro lugar, relegando o FC Porto para segundo lugar. A tabela tem dado que falar nas redes sociais e o canal verde e branco tem sido motivo de gozo, uma vez que, em face dos critérios atuais da Liga de Clubes, os dragões são os comandantes do campeonato.

Tanto no site oficial da Liga de Clubes como no site oficial da Liga NOS, o FC Porto comanda com 39 pontos, fruto de 12 vitórias e três empates.

É certo que o Sporting tem os mesmos pontos que os portistas e os mesmos resultados (12 vitórias e três empates). Porém, a equipa de Jorge Jesus perde no capítulo de golos marcados e sofridos para a turma de Sérgio Conceição.

O FC Porto tem mais golos marcados e menos sofridos que o Sporting.

No entanto, para a Sporting TV quem está em primeiro na tabela é… o Sporting.

