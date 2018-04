Desporto Sporting tenta salvar pagamento do empréstimo com assembleia de obrigacionistas Por

Está confirmado. A SAD do Sporting marcou uma assembleia geral de obrigacionistas, de forma a adiar por meio ano o pagamento do empréstimo contraído em 2015.

Na sequência da crise que se vive em Alvalade, as ações da SAD leonina já caíram mais de 30 por cento, fazendo soar o alarme entre os acionistas, incluindo a Holdimo, depois da empresa de Álvaro Sobrinho ter ameaçado forçar uma assembleia geral para fazer cair Bruno de Carvalho.

Em maio, o Sporting iria lançar um novo empréstimo obrigacionista, no valor de 30 milhões de euros, para ter liquidez para o pagamento do empréstimo emitido em 2015. Porém, a própria SAD alertou que a crise “vem prejudicar gravemente” essa operação financeira.

Agora, a SAD anunciou a marcação de uma assembleia geral de acionistas, a 4 de maio, com início às 18h00, para ser alterada a data de reembolso do empréstimo que vence a 25 de maio.

A intenção do Sporting é adiar o pagamento por meio ano, para 26 de novembro.

Esse reembolso será então efetuado com os fundos “obtidos no âmbito de uma nova oferta pública de subscrição de obrigações, no valor de 30 milhões de euros, cuja emissão deverá ter lugar no último trimestre de 2018”, explicou a SAD, na convocatória hoje enviada à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

Nos argumentos, os leões sustentam que as anteriores emissões obrigacionistas foram sempre realizadas em novembro, à exceção das ocorridas em maio de 2015, realizadas no âmbito da reestruturação financeira do grupo Sporting em 2014, assegurando a manutenção dos restantes termos e condições, nomeadamente quanto ao pagamento de juros, acrescendo, com o adiamento, mais um semestre para o reembolso.

Esta emissão obrigacionista ocorreu entre 07 e 20 de maio de 2015, perfazendo até seis milhões de obrigações até 30 milhões de euros (ME), com um valor nominal de cinco euros, a taxa de juro de 6,25 por cento.

0 PARTILHAS Partilhar Tweetar