Sporting tenta Gelson no clássico através de luta jurídica

O Sporting está a estudar uma forma jurídica de conseguir ter Gelson Martins no duelo frente ao FC Porto, agendado para amanhã, sexta-feira, no clássico entre dois candidatos ao título. Apesar das probabilidades não serem muitas, ainda há esperança entre os leões de conseguirem ter o extremo no embate.

De acordo com as edições desta quinta-feira dos jornais A Bola e Record, o departamento jurídico do Sporting já viu ser-lhe negado um primeiro requerimento. Porém, está a ser equacionado um recurso que, a ser aceite, terá efeitos suspensivos e, desse modo, Jorge Jesus poderá contar com Gelson Martins no clássico.

Ainda que o recurso possa ser negado, a ideia do departamento jurídico do Sporting é que, para já, e sendo metido um recurso, a pena de suspensão a Gelson seja… suspensa. Nesse caso, o jogador poderá alinhar no próximo jogo, até que o caso seja analisado no Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol.

Esta é uma situação que poderá baralhar as contas de Sérgio Conceição e Jorge Jesus até bem perto da hora do clássico, que será jogado, nesta sexta-feira, no Estádio do Dragão.

Gelson Martins, recorde-se, viu dois amarelos na última partida do Sporting, na passada segunda-feira, diante do Moreirense. Uma das cartolinas amarelas foi vista nos descontos, na sequência do golo do triunfo leonino, após Gelson tirar a camisola para mostrar uma mensagem de apoio ao amigo Rúben Semedo (está preso em Espanha por questões extra futebol).

Na altura, Jorge Jesus lamentou a ausência de Gelson no clássico mas, afinal, ainda há uma ‘janela’ de esperança.

