Desporto Sporting quer prolongar empréstimo de Coentrão

O Sporting espera manter Fábio Coentrão ao serviço da sua equipa na próxima temporada. O esquerdino está em Alvalade por empréstimo do Real Madrid.

De acordo com o jornal A Bola, a administração verde e branca já terá dado conta da intenção de manter o internacional português no clube verde e branco.

Ainda segundo o referido diário, o Sporting pretende manter o jogador nas atuais condições.

Para a continuidade de Coentrão no Sporting, o clube conta com o objetivo dele mesmo que deverá ser o de permanecer no emblema, onde tem relançado a carreira, com Jorge Jesus.

Fábio Coentrão tem contrato com os merengues até junho de 2019.

Com 29 anos, o esquerdino tem sido dono e senhor do lado ‘canhoto’ da defesa verde e branca.

Até este momento, Coentrão já realizou 32 jogos oficiais de leão ao peito, tendo apontado um golo.

