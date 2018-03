Desporto Sporting procura acesso aos quartos da Liga Europa Por

Viktoria Plzen e Sporting medem forças, nesta quinta-feira, em partida de segunda mão dos oitavos de final da Liga Europa. Os leões são, neste momento, a única equipa portuguesa presente nas provas da UEFA.

Os leões entram em campo em vantagem, depois do triunfo por 2-0, em Alvalade, há oito dias.

Nesta quinta-feira, na Doosan Arena, em Plzen, na República Checa, o Sporting procura trepar mais um degrau na ‘escada’ europeia, onde pretende chegar à final da competição, como já foi adiantado por vários elementos do plantel verde e branco.

Para o duelo desta tarde/noite, Jorge Jesus já conta com o avançado Bas Dost, que segue imparável com 29 golos esta época em 37 jogos oficiais.

A vantagem do Sporting foi angariada com dois golos do colombiano Fredy Montero.

Na República Checa, Jorge Jesus não conta com os castigados Coates e William Carvalh (estão suspensos pela UEFA por causa de terem visto uma sequência de amarelos nas provas europeias).

O embate entre Viktoria Plzen e Sporting arranca às 18h00 e terá a arbitragem do alemão Tobias Stieler.

