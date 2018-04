Desporto “O Sporting não pode ser gerido por um ditador”, diz Carlos Severino Por

Carlos Severino espera que Bruno de Carvalho se demita da presidência do Sporting e defende, no fórum da TSF, que o clube “não pode ser gerido por um ditador”.

O antigo candidato à presidência do Sporting participou no fórum da TSF para comentar e criticar o clima de tensão que se tem vivido em Alvalade, após as palavras de Bruno de Carvalho, na passada quinta-feira, e que têm sido estendidas até hoje.

“Penso que já não há condições para Bruno de Carvalho continuar. Em nome de quando me entendia bem com ele, do seu sportinguismo, Bruno de Carvalho que se demita”, defendeu Carlos Severino,

“Tenho sido um crítico acentuado da gestão que está a fazer. Não pode pensar que não deve respeito a ninguém, que não deve ouvir ninguém… Bruno de Carvalho sempre disse que os sócios é que mandam, e ontem os sócios falaram. Bruno de Carvalho tem de ser destituído, está em causa o interesse do Sporting”, atirou.

O antigo candidato lembra que as “ações do Sporting foram suspensas” nesta segunda-feira, e que o atual presidente “mostra-se nitidamente afetado” por toda esta situação.

“Puxou o foco para o Sporting e para si próprio e isso é de um ditador e o Sporting não pode ser gerido por ditador, tem de se demitir para o bem do Sporting”.

A terminar, Carlos Severino sublinhou que Bruno de Carvalho não tem futuro no emblema leonina e, na primeira pessoa, pediu: “Bruno, se és sportinguista, para o bem de todos, demite-te”.

