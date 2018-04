Desporto Sporting na final da UEFA Futsal Cup Por

O Sporting apurou-se hoje para a final da UEFA Futsal Cup, ao golear os húngaros do Eto Gyor por 6-1, na primeira meia-final disputada em Saragoça, Espanha.

Ao intervalo, os ‘leões’, que partiram como claros , já ganhavam por 5-0, destacando-se no encontro Cardinal com dois golos.

Depois de ter sido finalista em 2011 e 2017, o Sporting volta a tentar um título que em Portugal apenas o Benfica conquistou, em 2010.

Às 20:00 (horas de Lisboa), os espanhóis do Inter Movistar, do português Ricardinho, e os compatriotas do Barcelona decidem quem vai ser o opositor do Sporting na final de domingo (19:00).

0 PARTILHAS Partilhar Tweetar