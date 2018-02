Desporto Sporting falha liderança ao ser derrotado pelo Estoril (2-0) Por

O Sporting falhou o assalto à liderança do campeonato ao ser derrotado pelo Estoril, no Estádio Coimbra da Mota, por 2-0. O jogo ficou marcado por várias intervenções do videoárbitro (VAR).

O Sporting entrou em campo obrigado a vencer para reconquistar a liderança do campeonato depois das vitórias dos principais rivais, mas em três minutos fatais tornaram a tarefa complicada.

Aos 26 minutos, Kyriakou aproveitou um pontapé de canto para colocar o Estoril na frente do marcador. Apenas três minutos depois, num lance confuso e com recurso ao videoárbitro, Ewandro viria a apontar o segundo.

Na etapa complementar, o Estoril chegou mesmo a marcar o terceiro, mas o lance viria a ser invalidado pelo VAR.

Apesar da pressão, o melhor que o Sporting conseguiu fazer foi reduzir a desvantagem, já perto do apito final, mas, mais uma vez, o VAR viria a anular o golo de Montero por posição irregular.

Com este resultado, os homens de Jorge Jesus são ultrapassados pelo Benfica na tabela, apesar da igualdade pontual. Ambos seguem a dois pontos do FC Porto, que lidera com 52 pontos.

O Estoril, por seu turno, conseguiu finalmente fugir à zona de despromoção depois de um mau arranque de campeonato.

Veja o resumo da vitória estorilista e dos restantes encontros da jornada do campeonato aqui.

