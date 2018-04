Desporto Sporting eliminado nas meias-finais da Liga dos Campeões de ténis de mesa Por

O Sporting foi hoje eliminado nas meias-finais da Liga dos Campeões de ténis de mesa, ao perder fora com o Fakel Orenburg, detentor do troféu, por 3-0, na segunda mão.

Tal como há três semanas em Lisboa, os ‘leões’ foram batidos por 3-0 pela fortíssima equipa russa, quatro vezes campeã europeia e que garantiu a sétima presença na final nos últimos oito anos.

No primeiro encontro do dia, o japonês Jun Mizutani, 11.º do mundo e medalha de bronze nos Jogos Olímpicos Rio2016, bateu Diogo Carvalho, 207.º, por 3-1 (11-9, 12-14, 11-4 e 11-4), somando o 10.º triunfo consecutivo na prova.

O olímpico João Monteiro, 61.º do ‘ranking’, ainda esteve a vencer por 2-0 o bielorrusso Vladimir Samsonov, 37.º, mas permitiu a reviravolta ao semifinalista no Rio2016, que somou o oitavo triunfo consecutivo, por 7-11, 8-11, 11-8, 11-8 e 12-10.

No último encontro do confronto, o russo Alexey Linetsov venceu Francisco Silva, por 3-0 (11-9, 11-3 e 11-3).

Na final, o Fakel Orenburg vai encontrar uma equipa alemã, que sairá do confronto entre o Borussia Dusseldorf e o Ochsenhaisen.