Sporting deverá jogar com equipa B no domingo

O Sporting deverá apresentar a equipa B no próximo domingo na receção ao Paços de Ferreira, em partida do campeonato, face à suspensão de grande parte do plantel, na sequência do clima de tensão entre jogadores e presidente.

Uma vez que entre 18 e 19 jogadores estão suspensos, depois de terem manifestado publicamente o seu descontentamento, os leões podem subir ao relvado com uma equipa alternativa.

Até este momento há sete jogadores do plantel que não subscreveram ou não se manifestaram ao comunicado do plantel que foi, primeiramente, partilhado por Rui Patrício e William Carvalho.

O clima de tensão no Sporting começou, na quinta-feira, recorde-se, depois de uma declaração pública do presidente leonino onde este criticou os jogadores nas redes sociais, na sequência da derrota contra o Atlético de Madrid.

A resposta a Bruno de Carvalho chegou, nesta sexta-feira, por parte de todo o plantel num comunicado, onde os jogadores lamentavam as críticas do presidente, num comunicado conjunto do plantel leonino.

A escalada de tensão subiu quando Bruno de Carvalho reagiu e decidiu suspender os jogadores, que publicamente lhe fizeram frente, chamando-lhes mesmo “mimados”.

A tensão em Alvalade já teve mesmo eco na imprensa internacional.

