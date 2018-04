Desporto Sporting desmente cancelamento de treino Por

O Sporting acaba de emitir um comunicado a desmentir o cancelamento do treino de hoje. Em causa estaria um alegado protesto do plantel, noticiado pelo Correio da Manhã. “O caso é tanto mais grave, quanto um responsável editorial do CM contactou o assessor de imprensa do Futebol Profissional que, de pronto, desmentiu a informação errada”, realçam os leões.

“O Correio da Manhã, na sua senda habitual de mentira e mau jornalismo militante, decidiu publicar nova falsidade. Desta vez é que os jogadores do Sporting se recusaram a treinar em Alcochete”, escrevem os leões, numa nota publicada nas redes sociais.

“O caso é tanto mais grave, quanto um responsável editorial do CM contactou o assessor de imprensa do Futebol Profissional que, de pronto, desmentiu a informação errada e explicou que o treino sempre esteve programado para Alvalade, mal a equipa chegasse de Madrid”, realça a mesma nota.

O clube esclarece que “os jogadores utilizados ontem fizeram treino de recuperação como é habitual e os restantes treinaram normalmente, tendo saído todos de Alvalade por volta das 13h30”.

A terminar, uma crítica ao Correio da Manhã: “É lamentável que o CM tenha dado eco a uma mentira e a uma calúnia, mais uma, veiculada por Rui Franco, alguém que nada tem que ver com a estrutura do Sporting Clube de Portugal, e que, afirmando-se sportinguista, é o mesmo que publicou recentemente nas redes sociais o desejo de ver o Sporting perder”.

Este desmentido surge após uma notícia do Correio da Manhã, jornal que deu conta de que o treino do Sporting marcado para esta sexta-feira tinha sido cancelado.

De acordo com aquele diário, o plantel terá ficado “revoltado” com o post de Bruno de Carvalho e exigiu a presença do líder leonino em Alcochete até às 13h00, o que não aconteceu. Desse modo, os jogadores “recusaram treinar”.

Em causa estaria o post de Bruno de Carvalho, onde o presidente do clube criticou alguns jogadores.