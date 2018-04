Desporto Sporting censura golo de Bas Dost: “Elevada dose de classe” (com vídeo) Por

Depois do triunfo no Restelo, por 4-3, o Sporting publicou esta segunda-feira um vídeo onde censura o passe milimétrico de Bruno Fernandes para o golo de Bas Dost. Imagens que podem “chocar ou deixar as pessoas perturbadas devido a uma elevada dose de classe”, brinca o clube. Veja.

A vitória por 4-3 sobre o Belenenses veio dar seguimento ao bom momento do Sporting, assinalando a terceira vitória consecutiva depois de toda a polémica que atingiu Alvalade, com as críticas de Bruno de Carvalho aos jogadores.

A exibição de Bruno Fernandes foi de ‘encher o olho’, com duas assistências e um golo, sendo a “elevada dose de classe” e os “passes à Bruno” motivo de censura por parte do emblema leonino.

Nas redes sociais, o Sporting brincou com o momento do primeiro golo, com um vídeo divertido onde alertam que as imagens são para maiores de 18.

Veja.

🔞AVISO – Este vídeo contêm conteúdo gráfico que pode chocar ou deixar as pessoas perturbadas devido a uma elevada dose de classe. 😂 #SportingCP #PassesÀBruno pic.twitter.com/GqzUqzkrIS — Sporting Clube de Portugal (@Sporting_CP) 16 de abril de 2018

