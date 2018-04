Desporto Sporting de Braga visita Paços de Ferreira à procura de se ‘colar’ ao Sporting Por

O Sporting de Braga visita hoje o Paços de Ferreira, em jogo de abertura da 30.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, à procura de igualar o Sporting no terceiro lugar da tabela.

Depois do empate em casa do Feirense (2-2) na última ronda, o Sporting de Braga precisa de vencer para tentar voltar a aproximar-se do Sporting, que aproveitou o ‘deslize’ dos bracarenses, ao bater em casa o Paços por 2-0, chegando aos 68 pontos no terceiro lugar.

Os minhotos, que seguem num confortável quarto lugar a três pontos dos lisboetas, querem vencer para colocar pressão nos ‘leões’, que só entram em campo no domingo, na visita ao Belenenses, em dérbi lisboeta.

Por outro lado, a equipa de Abel Ferreira quer chegar ao nono jogo consecutivo sem perder no campeonato, depois de ter interrompido, com o Feirense, uma série de sete triunfos seguidos.

O jogo inaugural da ronda 30, marcado para as 20:30, será para o Paços de Ferreira a primeira oportunidade de recuperar da derrota sofrida em Alvalade, que pôs fim a uma série de três jogos sem perder, iniciada na vitória caseira frente ao FC Porto (1-0).

A formação de João Henriques segue no 13.º posto com 28 pontos, quatro acima da zona de despromoção, e quer assegurar a manutenção o mais depressa possível, quando faltam cinco jogos para o final da I Liga.

O jogo grande da 30.ª jornada está marcado para domingo, com a receção do líder e tetracampeão nacional Benfica ao FC Porto, segundo classificado a um ponto.

Programa da 30.ª jornada da I Liga:

– Sexta-feira, 13 abr:

Paços de Ferreira – Sporting de Braga, 20:30 (Sport TV)

– Sábado, 14 abr:

Portimonense – Estoril Praia, 16:00 (Sport TV)

Desportivo das Aves – Feirense, 16:00 (Sport TV)

Boavista – Desportivo de Chaves, 18:15 (Sport TV)

Vitória de Guimarães – Vitória de Setúbal, 20:30 (Sport TV)

– Domingo, 15 abr:

Marítimo – Moreirense, 16:00 (Sport TV)

Benfica – FC Porto, 18:00 (Benfica TV)

Belenenses – Sporting, 20:15 (Sport TV)

– Segunda-feira, 16 abr:

Rio Ave – Tondela, 20:00 (Sport TV)

