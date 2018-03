Desporto Sporting bate Rio Ave (2-0) Por

O Sporting derrotou o Rio Ave, por 2-0, e mantém o campeonato vivo, continuando na luta pelo título, a cinco pontos da liderança. Veja os golos.

Três em três. Depois de Benfica e Porto, o Sporting somou os três pontos ao derrotar o Rio Ave por 2-0, no Estádio de Alvalade.

A luta pelo título de campeão será frenética até ao final da prova, com cada jogo a ser discutido como se de uma final se tratasse.

Neste domingo, em Alvalade, foi Gelson o leão a rugir mais alto. O internacional português apontou o primeiro golo do encontro, aos 24 minutos, com uma excelente jogada individual após um bom movimento coletivo.

Num jogo bem disputado, com um Rio Ave personalizado, os leões poderiam ter fechado o jogo mais cedo no encontro, mas os ferros da baliza de Cássio assim não o quiseram. Já dentro dos últimos 10 minutos, o goleador holandês, Bas Dost, fechou as contas com um golo fácil, após uma boa iniciativa de Gelson.

Com este resultado, o Sporting mantém o terceiro lugar, a três pontos do Benfica e a cinco do FC Porto, na liderança da prova.

O Rio Ave continua no quinto posto, mas vê agora o Marítimo aproximar-se, estando a apenas um ponto de distância.

Veja os golos do encontro.

