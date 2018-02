Sporting assume liderança da Liga

Um golo de Mathieu, aos 83 minutos, valeu ao Sporting o regresso à liderança da Liga, tirando o melhor proveito do deslize do FC Porto, que ontem empatou com o Moreirense.

Os leões, que derrotaram o Vitória de Guimarães por 1-0, aproveitaram ainda o empate do Benfica para ganhar dois pontos aos encarnados.

O Sporting lidera com 50 pontos, mais um do que o FC Porto e mais três do que o Benfica.

Os portistas ainda podem recuperar o comando da prova caso invertam o resultado do jogo com o Estoril, interrompido ao intervalo e no qual perdiam por 1-0.