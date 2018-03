Desporto Sporting apurado no prolongamento para os quartos de final da Liga Europa Por

Quase havia surpresa na República Checa, com o Sporting a permitir ao Viktoria Plzen empatar a eliminatória. Nem um penálti aos 90 ajudou, com Bas Dost a falhar. A qualificação ficou selada no prolongamento.

Os checos até começaram bem, marcando logo aos cinco minutos. Após um canto desnecessário cedido por André Pinto, Bakos surgiu fulminante e cabeceou para o fundo das redes de Rui Patrício.

Ou seja, ainda a segunda mão estava a começar e já o Viktoria Plzen tinha reduzido para 2-1…

Com o decorrer do tempo, os leões foram assentando o jogo, controlando a partida no meio-campo.

Já com o intervalo a aproximar-se, Bas Dost deixou Bryan Ruiz na cara do golo, mas o costarriquenho disparou ao lado.

A segunda metade foi mais do mesmo. O Sporting mostrava-se mais interessado em manter a bola longe da baliza de Rui Patrício do que em atacar, enquanto os checos mostravam mais vontade do que… habilidade para incomodar a defesa leonina, tirando alguns esporádicos cruzamentos.

E foi de cruzamento que o Viktoria Plzen esteve perto de empatar a eliminatória, com a bola a passar bem rente ao travessão da baliza do Sporting, aos 62 minutos.

Foi um aviso sério, muito sério, para o que aconteceu dois minutos mais tarde: novo cruzamento (agora da direita) e o mesmo Bakos bisou, igualando a eliminatória.

O Sporting, que podia ter goleado na primeira mão, estava em dificuldades. Jorge Jesus mexeu, tirando Petrovic para meter Piccini, libertando Gelson das missões defensivas e devolvendo Battaglia ao meio-campo.

No entanto, os leões continuavam desinspirados. Só mesmo com o relógio já a chegar aos 90 é que o Sporting incomodou Hruška, com um remate de Gelson Martins.

Quando já se esperava o prolongamento, Bas Dost foi derrubado na área. Penálti que o holandês atirou contra as mãos do guarda-redes. O tempo extra tornou-se realidade.

Após uma primeira parte do prolongamento sem chama, Battaglia aguardou que o árbitro pegasse no apito para declarar o intervalo e marcou de cabeça, dando ao Sporting uma importante vantagem.

Agora, os checos tinham de marcar (mais) dois. Se não fosse Rui Patrício, bem o tinham feito logo no início da metade complementar do prolongamento.

A diferença é que o leão estava ferido e não ia permitir mais surpresas. Gelson mostrou-o, ao furar pela direita e colocando a bola só um bocadinho acima da cabeça de Bas Dost.

O Sporting perdeu, por 2-1, mas está nos quartos de final da Liga Europa. Amanhã, os leões conhecem o próximo adversário.

