Desporto Sporting afastado da Liga Europa

O Sporting derrotou o Atlético de Madrid, por 1-0, mas está fora da Liga Europa. Apesar do triunfo, nesta segunda mão, vale aos colchoneros a vantagem que tinham desde o primeiro jogo.

Com Bruno de Carvalho ausente do Estádio de Alvalade, a equipa do Sporting entrou em desvantagem na eliminatória diante dos espanhóis e cedo tentou mostrar ao que ia, montando cerco às redes de Oblak.

Se o Atlético de Madrid apresentou-se na máxima força, os leões – sem os castigados Coentrão e Bas Dost, tal como o lesionado William Carvalho – apresentou-se numa linha de três centrais e foi embalando com o apoio do público verde e branco.

Montero carregou a esperança leonina quando, aos 28 minutos, abriu o marcador, para euforia total de Alvalade.

A vencer o jogo mas em desvantagem na eliminatória, o Sporting continuou a pressionar alto, a jogar com intensidade e a colocar em respeito os colchoneros que, só na reta final do segundo tempo ameaçaram verdadeiramente Rui Patrício.

Até final, a bola não entrou e o Atlético de Madrid avança na prova.

Já o Sporting fica pelo caminho.

