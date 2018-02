Speedy Motorsport em estreia nos ralis

Se os regressos de Armindo Araújo e José Pedro Fontes, a participação da Hyundai no Campeonato de Ralis de Portugal (CPR) atraem as atenções no Rali Serras de Fafe, há outros motivos de destaque na prova da Demoporto.

Uma das novidades do CPR 2018 será a estreia da Speedy Motorsport – equipa liderada por Pedro Salvador com provas dadas no panorama da velocidade nacional – nos ralis. A experiência da formação sediada em Castelo da Maia nas provas de fora de estrada é alguma, uma vez que tem participado no Campeonato Nacional de Todo-o-terreno e conseguiu mesmo um pódio através de Pedro Ferreira, por isso esta transição para os ralis não será propriamente um choque.

“Foi-me lançado o desafio de assistir os Ford Fiesta R5 do João e do Elias Barros. Foi uma decisão muito ponderada. Testamos e evoluímos juntos e acho que temos condições para fazer uma boa época”, começa por referir Pedro Salvador sobre esta estreia da Speedy.

“O arranque dificilmente poderia ser melhor. O Rali Serras de Fafe tem a melhor lista de inscritos dos últimos anos, se não mesmo a melhor de sempre, e isso é muito motivador para todos nós. Além disso vamos estar com três equipas capazes de brilhar, cada uma com metas e expetativas diferentes”, sublinha ainda o ‘patrão’ da Speedy Motorsport.

João Barros é o piloto da equipa que, devido ao seu currículo, tem mais expetativas para a nova temporada: “Em Fafe os objetivos são os de terminar a prova, andar o melhor possível e dar espetáculo, e se no final estivermos nos lugares da frente tanto melhor”.

Elias Barros é um piloto que, segundo Pedro Salvador, “tem tudo para uma evolução ao longo do tempo”, atendendo a que se trata de um ‘gentleman driver’, sempre “com a determinação que o caracteriza”.

Por último, mas não para ser último, a Speedy Motorsport está na assistência técnica ao regresso de José Carlos Macedo aos ralis. Desta vez acompanhado pelo tirsense Luís Lisboa, o piloto de Prado (Braga) deverá ter “uma participação histórica, que certamente fará as delícias de milhares de fãs”. E isso é “uma honra e motivo de orgulho” para Pedro Salvador.

