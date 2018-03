Nas Redes Sozinho numa ilha há 28 anos usa as redes para mostrar paisagens magníficas Por

Mauro Morando vive sozinho na ilha de Budelli desde 1989, altura em que o barco que viajava perdeu o motor e ficou à deriva. Desde então é o único habitante da ilha e utiliza as redes sociais para mostrar as paisagens magníficas que o acompanham.

Um acaso que se tornou numa ‘história de amor’ para Mauro Morando. Em 1989, quando viajava sozinho, viu o barco perder o motor e andar à deriva até o deixar em Budelli, uma pequena ilha entre a Sardenha e a Córsega, colada a Santa Maria e a Razzoli, parte do Parque Nacional do Arquipélago Maddalena.

Entre as várias descrições da pequena ilha, os retratos de Mauro são a melhor definição possível, com imagens magníficas de uma ilha ‘só’ sua há quase três décadas.

Descreve-se nas redes como ‘modenense’, natural de Modena, e foi (mais) um acaso que tornou este antigo professor de educação física no único habitante de Budelli. Em 1989, quando encontrou este ‘paraíso’, o guarda responsável estava prestes a reformar-se, dando a oportunidade a Mauro que, desiludido com a sociedade, decidiu ficar.

Como conta à CNN, no início até os turistas evitava, mas começou a ambientar-se e a dar palestras no verão. Aderiu às redes sociais, talvez para manter o contacto com a humanidade, e é aí que resume a sua vida, como ‘guardião’ da pequena ilha.

“Apenas me levanto em frente ao mar para tirar fotos ao nascer do sol, tomar o café da manhã, alimentar os dois gatos e a galinha. (…) Depois começo a trabalhar no tablet para processar fotos, comentar e responder a perguntas, já que tenho 5000 amigos no Facebook”.

Em 2016, no entanto, pensou que seria forçado a abandonar Bodelli, no meio de batalhas legais entre um empresário neozelandês e o governo italiano. Foi decretado como parte integrante do Parque Nacional e, mesmo contestado o seu direito de lá residir, uma petição com mais de 18 mil assinaturas convenceu os políticos locais a adiarem indefinidamente a expulsão.

Agora, como confessou à National Geographic, “espero morrer aqui, ser cremado e que as minhas cinzas sejam espalhadas pelo vento”.

Veja as fotografias de Mauro, ou acompanhe-o no Facebook, Instagram ou Twitter.

Uma publicação partilhada por Mauro Da Budelli (@maurodabudelli) a 25 de Mar, 2018 às 3:56 PDT

L’arcobaleno sta sparendo Uma publicação partilhada por Mauro Da Budelli (@maurodabudelli) a 24 de Mar, 2018 às 1:29 PDT

Sembrava si aprisse………..invece…..no! Uma publicação partilhada por Mauro Da Budelli (@maurodabudelli) a 6 de Mar, 2018 às 2:20 PST

