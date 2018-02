Nas Notícias “Soube da morte do meu pai por um telegrama”, recorda Luís Aleluia Por

Luís Aleluia concedeu uma entrevista intimista no programa ‘Alta Definição’, da SIC, onde abriu o coração e revelou pormenores da vida do eterno ‘Tonecas’ desconhecidos do grande público.

Perante Daniel Oliveira, o eterno ‘menino Tonecas’ abriu o seu coração e falou de assuntos delicados da sua vida pessoa, entre os quais a morte do pai, quando tinha apenas 9 anos.

“Soube da morte do meu pai por um telegrama”, confessou.

“Ainda hoje os Natais são muito dolorosos para mim. O meu pai estava no hospital doente, porque, naquela altura, havia muita tuberculose. Pediu ao médico para passar o Natal com o filho e foi uma semana belíssima”, começa por contar.

As recordações de Luís Aleluia são emotivas para o ator, que recorda esse episódio com saudade. Aos 9 anos, após a morte do pai, foi para a Casa do Gaiato, ficando ‘orfão’.

“Eu fui muito feliz e ele, durante essa semana, fez-me todas as vontades. Depois, foi apanhar o comboio e morreu no hospital”, conta. “A minha mãe apanhou muitas vezes, porque se metia à minha frente. Foi a mulher que mais amei. Ela já morreu, mas se existem santas, ela é a minha santa”, recorda o ator.

Perto de completar 58 anos – celebra-os a 28 de fevereiro – Luís Aleluia confessa que a Casa do Gaiato, naquela altura e face às dificuldades financeiras e de estabilidade emocional da mãe, foi o “melhor”.

“Disseram-me que ia para um sítio que tinha muitos escorregas e piscinas, mas não havia mãe no segundo dia, nem no terceiro dia… Se eu sofri, imagino o sofrimento dela”, admitiu.

O padrasto do ‘menino Tonecas’ nunca foi perdoado mas, anos mais tarde, já com 16, confessa que foi ‘adotado’ por um novo companheiro da mãe. “Uma história de amor”, recorda.

Apesar da alegria contagiante da personagem que o eternizou, Luís Aleluia confessou ser uma pessoa ‘cinzenta’, mas garante que o seu maior orgulho é “olhar para trás e ver que não pisei ninguém”.

“Sou uma pessoa triste, ao contrário do que as pessoas pensam. Às vezes, pareço triste, mas até meu estou a divertir. Mas pronto, carrego estas mágoas”, confessou.

Veja alguns trechos da entrevista conduzida por Daniel Oliveira.

30 PARTILHAS Partilhar Tweetar