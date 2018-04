Nas Notícias Sorria, porque a semana traz sol e calor Por

O início da semana marca o fim do tempo chuvoso e cinzento que tem marcado a primavera. Sexta-feira chega o calor. As condições climatéricas nos Açores serão diferentes, em virtude da depressão Irene.

A partir desta segunda-feira, e ao longo do dia, as nuvens vão dissipar-se e dar lugar ao sol, que tem andado desaparecido.

O vento soprará fraco e prevê-se uma subida das temperaturas máximas, no interior norte e centro.

A Região Autónoma dos Açores é a exceção à regra, devido à depressão Irene. São esperados aguaceiros, nesta segunda-feira. Na Madeira, pelo contrário, há céu azul e máximas de 22 graus no Funchal.

Hoje, Aveiro, Évora, Faro e Setúbal atingirão os 16 graus, Bragança, Castelo Branco, Coimbra e Viana do Castelo terão 15 graus de máxima, mais um do que Porto e Vila Real.

Santarém e Beja com 18 serão os distritos mais quentes, com registos semelhantes a Leiria e Lisboa (17 graus). Portalegre com 14, Viseu com 13 graus e Guarda com 10 serão os distritos mais frios.

Nos Açores, os termómetros vão subir aos 17 graus e na Madeira atingirão os 20, nesta segunda.

Durante a semana, a tendência, no continente e ilhas, é para uma melhoria das condições climatéricas, com sol e calor, sobretudo na sexta-feira.

A cidade de Braga vai atingir os 27 graus de temperaturas máximas, enquanto o Porto, Santarém e Setúbal chegarão aos 26. Já Lisboa, Leiria e Évora ‘ficam-se’ pelos 25.

Neste abril de águas mil, a chuva só deve regressar no próximo fim de semana, ainda que as temperaturas permaneçam altas, a rondar os 20 graus.

Refira-se, porém, que os Açores têm alertas meteorológicos.

A depressão Irene levou o IPMA a colocar Flores e Corvo sob aviso amarelo devido ao vento, até às 21h00 de hoje. Flores e Corvo vão estar ainda sob aviso laranja devido até às 00h00 de terça-feira, em virtude da agitação marítima.

No grupo central o aviso amarelo vai vigorar até às 00h00 de terça-feira devido às previsões de vento, com rajadas que pode chegar aos 90 quilómetros por hora.

O IPMA emitiu também aviso amarelo devido a agitação marítima para estas cinco ilhas dos Açores, entre as 03h00 e as 12h00 de segunda-feira.

O grupo central vai estar ainda sob aviso laranja de agitação marítima entre as 12h00 de segunda-feira e as 00h00 de terça-feira. Para o grupo oriental o aviso amarelo referente a agitação marítima vai vigorar entre as 15h00 de segunda-feira e as 00h00 de terça-feira por causa das previsões da ondulação.

12 PARTILHAS Partilhar Tweetar