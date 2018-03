Nas Notícias Sol de pouca dura e aí está a chuva nesta quarta-feira Por

O ditado popular bem se pode aplicar nesta situação. O sol foi de pouca dura e a chuva está de regresso ao território de Portugal continental nesta quarta-feira. Para os Açores é esperada uma “descida da temperatura do ar”, enquanto a Madeira pode ter “aguaceiros fracos nas vertentes norte no final do dia”.

O Instituto Português do Ar e da Atmosfera (IPMA), por via da meteorologista Maria João Frada, revela que a quarta-feira será marcada por “períodos de chuva fraca ou chuvisco a norte de Montejunto-Estrela” e uma “descida da temperatura máxima”.

Nas zonas norte e centro são esperados “períodos de chuva fraca ou chuvisco no Minho e Douro Litoral, mais frequentes a partir do meio da manhã, estendendo-se gradualmente às restantes regiões a norte do sistema montanhoso Montejunto-Estrela, e que poderão ser ocasionalmente de neve nos pontos mais altos da Serra da Estrela a partir do final da tarde, passando a regime de aguaceiros fracos e pouco frequentes na região norte a partir do final da tarde”.

É ainda esperada uma “pequena descida da temperatura máxima, mais significativa nas regiões do interior”.

Na zona sul são esperadas condições semelhantes.

Quanto ao vento, esse será “fraco a moderado”.

Madeira e Açores

Para a região dos Açores são antecipados “períodos de céu muito nublado com abertas” e uma “descida da temperatura do ar”.

Na Madeira, o IPMA antecipa a “possibilidade de ocorrência de aguaceiros fracos nas vertentes norte no final do dia”.

Estado do mar

Quanto ao estado do mar, a costa ocidental terá ondas de “noroeste com 1,5 a dois metros”. A temperatura da água do mar será entre “13/14 ºC”.

Na costa sul, haverá ondas de “sudoeste inferiores a um metro.”. A temperatura da água do mar deverá ser de “15 ºC”.

