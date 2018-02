Nas Notícias Sol na previsão meteorológica de terça-feira Por

O sol deverá marcar presença, nesta terça-feira, na generalidade do território de Portugal continental. A previsão do estado do tempo antecipa ainda, neste dia 20 de fevereiro, “chuva fraca” para os Açores e na Madeira.

Segundo informação da meteorologista Paula Leitão, a terça-feira deverá ser marcada por sol um pouco por todo o país continental, com destaque, porém, para uma provável “formação de geada em alguns locais do interior, em especial das regiões norte e centro.”

Os especialistas do Instituto Português do Mar e Atmosfera (IPMA) esperam ainda vento “fraco”.

De norte a sul, o IPMA espera que o dia seja marcado por “céu pouco nublado ou limpo”.

Madeira e Açores

Para a região dos Açores é antecipado “céu muito nublado, tornando-se encoberto” com “períodos de chuva fraca em especial a partir da tarde.”

Na Madeira os especialistas do tempo esperam queda de “aguaceiros fracos, em especial nas vertentes norte e terras altas.”

Estado do mar

Quanto ao estado do mar, a costa ocidental terá ondas de “noroeste com dois a três metros, aumentando gradualmente para 2,5 a 3,5 metros”. A temperatura da água do mar será entre “13/14ºC”.

Na costa sul, haverá ondas “de sudoeste inferiores a um metro”. A temperatura da água do mar deverá rondar os “15ºC”.

