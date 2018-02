Sofre de síndrome de Down e é a cara de empresa de comida para bebés

A Gerber Baby, uma conceituada empresa de alimentos com 90 anos de história, escolheu, pela primeira vez, um bebé com síndrome de Down para ser o rosto da marca durante este ano. Lucas Warren tem 18 meses e foi escolhido entre 140 mil participantes.

Com 90 anos de história na indústria alimentar, a Gerber Baby deu este ano um passo inovador ao eleger como cara da empresa Lucas Warren, um bebé de 18 meses que nasceu com trissomia 21.

Durante este ano, Lucas será o rosto de todas as publicidades, numa escolha descrita como “perfeita” pelo CEO da empresa.

O “sorriso brilhante e risonho”, como descreveram os júris, criaram um impacto instantâneo junto da empresa, tendo sido o escolhido entre os 140 mil participantes.

Os pais de Lucas assumiram que apenas entraram no concurso por “divertimento”, mas mostraram-se felizes pelo desfecho final. Além de ser o rosto da Gerber durante este ano, a família recebeu ainda um prémio de 50 mil dólares – cerca de 40 mil euros.

“Ele adora brincar, adora rir e fazer as outras pessoas rir”, descreveram Cortney and Jason Warren ao Daily Mail.

“Esperamos que isto tenha impacto em toda a gente – que acenda uma luz na comunidade que requer cuidados especiais e que ajuda mais indivíduos a ser aceites e não os limite”, explicou também Jason, o pai da criança.

Apesar da escolha sensível, a mãe do novo rosto da Gerber espera que as pessoas vejam primeiro o Lucas, e só depois a criança que sofre de síndrome de Down.

“Ele tem uma personalidade fantástica… Esperamos que, quando ele crescer, olhe para trás com orgulho dele próprio e não com vergonha da sua doença”, contou.

Bill Partyka, o CEO e presidente da empresa, partilha do mesmo sentimento que a família Warren, tendo descrito a escolha de Lucas como “perfeita”.

O primeiro concurso da Gerber aconteceu em 1928, com a escolha de Ann Turner Cook. Desde então, a empresa lança anualmente um concurso de fotografias para celebrar todos os bebés.

Veja a fotografia vencedora de 2018.

