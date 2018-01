Sofia Ribeiro responde a comentário de ódio

Tenho Celulite sim, e muita até.Tens razão. Não é mentira nenhuma! Mas achas mesmo que não sabia? Tenho celulite e então? Que se lixe a celulite. Também tenho cicatrizes pelo corpo todo, tenho uns pés feinhos, tadinhos. Tenho uma barriguita que não adoro, varizes, retenção de líquidos, pernas, braços e mãos inchados, um dente encavalitado, às vezes também tenho borbulhas e tenho um olho maior que o outro…E devo ter muito mais do que isto, acredita!..E então?! Mais do que o corpo que vês por fora, tenho um sorriso na alma que aconteça o que acontecer, não me deixa. E tu tens o quê? Queria vos ver! Queria ver-te a ti e a alguns maldosos/as que andam por ai… Depois de terem feito meses e meses de quimicos e etc…Depois de continuarem a fazer medicação diariamente, durante anos… E terem o corpo que eu e muitas mulheres têm ao custo que só nós, é que sabemos. Acham mesmo que estamos preocupadas com Celulite? "Bobagem é não viver a realidade." 🌻 #valorestrocados #maisamorporfavor #tenhocelulitesimeentao #aceitome #liberdadepradentrodacabeca #estamosjuntas #amatecomoes #naovivopresaaomeucorpo #exercitoaminhaalma #hajasaude #hajamarparanadar #forçasparacorrer #vidaparaviver #musicasparacantar #sorrisosparadar #luz #foco #fe 🌻

A post shared by Sofia Ribeiro (@sofiarribeiro) on Jan 9, 2018 at 8:23am PST